Dh'fhaodar oideachadh a bharrachd a thoirt seachad mu theintean

Tha Riaghaltas na h-Alba a' coimhead air dòighean air an gabh am mòr-shluagh oideachadh mu chunnart teine air a' bhlàr a-muigh.

Tha sin a rèir Rùnaire nan Cùisean Dùthchail, Màiri Gougeon BPA.

Bha ise am measg na chruinnich aig coinneimh air a' chuspair ann an Cill Targhlain oidhche Chiadain.

Ghabh an tachartas àite faisg air Canaich, far an do rinn teine sgrios air pìos mòr fearainn anns an Ògmhios.

Mun aon àm rinn teine eile sgrios ann an Deimhidh faisg air Inbhir Nis.

"Tha còraichean air leth cudromach againn ann an Alba a thaobh cleachdadh a' bhlàr a-muigh ach tha dleastanasan an liùb na còraichean sin," thuirt Màiri Gougeon.

"Cha bhi a' mhòr-chuid de dhaoine a tha a' tadhal air na sgìrean seo a' dèanamh cron sam bith no ag adhbhrachadh trioblaidean sam bith.

"Mar sin dheth feumaidh sinn beachdachadh air mar as fheàrr dèiligeadh leis na trioblaidean a bhios a' nochdadh ann an dòigh a tha freagarrach."

Thug a' choinneamh seo còmhla iomadh buidheann a bhios an sàs ann a bhith a' dèiligeadh ri teintean monaidh.

An làthair bha riochdairean oighreachdan eadar-dhealaichte, agus cuideachd bhon t-seirbheis smàlaidh agus Nadar Alba.

"Tha sinn ag aithneachadh na taice a bhios sinn a' faighinn bho bhuidhnean eile," thuirt Brus MacFhearchair, bho Sheirbheis-smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba.

"Tha feum mòr air a' chuideachadh a bhios sinn a' faighinn bho sgiobaidhean stiùiridh fearainn ionadail, bho Choilltearachd agus Fearann Alba agus bhon RSBP."

"Feumaidh sinn beachdachadh air mar a bhios sinn a' co-obrachadh agus a' dèanamh cinnteach gu bheil sinn air an obair sin a dhèanamh ro làimh, agus mar sin dheth nuair a bhios feum ga chur oirnn, tha sinn nas deisle a bhith ag obair còmhla ri chèile.

'S i ball na sgire ann am Pàrlamaid na h-Alba, Ceit Fhoirbeis, a chuir a' choinneamh air dòigh.

Thuirt i gun robh i an dòchas gum biodh barrachd trèanaidh a' dol eadar na buidhnean a tha an sàs anns an obair seo.

"Thuirt cuideigin an-diugh aig a’ choinneimh fhèin gur e seo a’ chiad turas a-riamh a bha coinneamh den leithid ann às dèidh teintean mar seo san sgìre," thuirt i.

Rinn ise cuideachd moladh air an Còd Slighean Dùthchail na h-Alba, na riaghailtean a bu chòir neach sam bith a tha a' tadhal air a' bhlàr a-muigh ann an Alba a bhith a' leantainn

"Chan eil atharrachadh a' dol a bhith ann a thaobh a' Chòda ach 's e an rud 's dòcha a tha a dhìth oirnn 's e sin barrachd cinnt gu bheil daoine a' cumail ris a' chòd.

"Tha an Còd ag ràdh gu bheil ceadan againn ach cuideachd gum bu chòir do dhaoine a bhith a’ dèanamh rudan nach eil a’ dèanamh cron air an àrainneachd.

"Chan eil sin a’ tachairt nuair a bhios cuideigin a’ tòiseachadh teine ann an àite far am bi 's dòcha teintean monaidh."