Rannsachadh air an A87

Dhearbh a’ bhuidheann rathaidean, BEAR Alba, gun tèid rannsachadh a dhèanamh air pìos den A87 tro Ghleann Seile, ann an Cinn t-Sàile.

Sin ri linn na tha de thubaistean mairbhteach air tachairt air a’ phàirt sin den rathad sna bliadhnaichean mu dheireadh.

Tha iomagain am measg chuid san sgìre mu a bhith a’ siubhal an rathaid.

Thachair trì tubaistean timcheall Ghleann Seile sna beagan làithean a dh’fhalbh; - tubaist mhairbhteach nam measg.

Chaidh fireannach aois 73 a bh' air motorbaidhseagal a mharbhadh ann an tubaist le càr air an deireadh-sheachdain, agus thugadh ceathrar chun an ospadail an dèidh tubaiste eile feasgar Diluain.

"Tha mise air a bhith a' siubhail an rathaid a tha seo tha mi cinnteach còrr air 40 bliadhna, gu math tric," thuirt Magaidh Choinneagan, a tha a' fuireach ann an Loch Aillse.

"Anns an 20 bliadhna a chaidh seachad, tha mi cinnteach gus an tàinig Covid, bha mi sìos is suas an rathad sin co-dhiù a h-uile cola-deug mura robh a h-uile seachdain.

"Anns an àm sin, chaidh stad a chur orm le droch thubaistean trì tursan, tha mi cinnteach.

"Bha daoine ann an seo aig banais - phòs am balach againn aig an deireadh-sheachdain.

"Bha suas ri deich uairean de thìde de stad air a chur orra feasgar Dihaoine, agus a-rithist a' dol air ais bha cuid eile dhiubh faisg air deich uairean de thìde a-rithist.

"Bha tubaist ann cola-deug ron sin. Tha tubaistean ann cus nas trice na tha cuimhne agamsa.

"'S e adhbhar eagail a th' ann," thuirt i.