Rabhadh mu fhlù nan eun

Thug Comann Rìoghail Dìon nan Eun rabhadh seachad gu bheil mar a tha flù nan eun a' toirt buaidh air eòin-mhara anns an Rìoghachd Aonaichte aig ìre èiginnich agus gum faodadh gum bi mòr-sgrios ann.

Dh’innis Buidheann Tèarainteachd Slàinte na Rìoghachd Aonaichte gu bheil glè bheag de chunnart na chois do Mhac-an-duine fhèin.

Thairis air a’ mhìos a chaidh seachad, chaidh na ceudan eun a lorg marbh air tràighean air feadh na Rìoghachd Aonaichte.

Chaidh còrr air 1,000 a lorg air tràigh ann an Siorrachd Obar Dheathain.

Tha dùil gur e flù nan eun a thug bàs dhaibh.

Chaidh iarraidh air daoine fuireach air falbh bho na h-eòin, coin a chumail air iall agus innse do na h-ùghdarrasan ma chì iad eòin mharbh air an tràigh no air a' chladach ann an àite sam bith.