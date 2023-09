Libia

Thuirt oifigich ann an Libia gu bheil fios a-niste gun do bhàsaich còrr is 5,000 anns na tuiltean air taobh sear na dùthcha. Tha na mìltean mòra eile fhathast a dhìth. Chaidh pàirtean mòra de bhaile Derna a sguabadh dhan mhuir nuair a bhrist dà dham anns an sgìre. Tha ùghdarrasan a’ bhaile air a’ bhith a’ cleachdadh diogairean airson uaighean mòra a chladhach far a bheil na mairbh gan tìodhlacadh.

Putin agus Kim

Gheall Vladimir Putin do cheannard Choirea a Tuath gun cuidich an Ruis le bhith a’ dealbhachadh agus a’ leasachadh a’ phrògraim fànais aige. Thug an ceann-suidhe seachad an gealladh ann an còmhraidhean le Kim Jong-un aig ionad-fànais Vostochy air taobh sear na Ruis. Thuirt Mgr Kim gu bheil e na phrìomhachas dha dàimh nas dlùithe a stèidheachadh le Mosgo. Tha amharas ann gu bheil na Ruiseanaich a’ sireadh armachd bho Phyongyang a chuidicheas iad leis a’ chogadh aca anns an Ucràin.

An Ucràin

Agus chaidh ionnsaigh mhòr a thoirt air cabhlach na Ruis anns a’ Mhuir Dhuibh tron oidhche. Tha Mosgo ag ràdh gun do chleachd an Ucràin deich urchairean crùis agus trì bàtaichean dròna anns an ionsaigh air soithichean cogaidh a bh’ aig acair ann an cala Sevastopol. Tha dealbhan agus bhidiothan a chaidh a chur an-àirde air na meadhanan sòisealta a’ sealltainn spreadhaidhean mòra agus long na teine.

An Eaconomaidh

Chrìon Eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte 0.5% anns an Iuchar, an lùghdachadh as motha bhon Dùbhlachd an-uiridh. Sheall figearan bho Oifis nan Staitistig Nàiseanta gur e droch mhìos a bh’ ann gu h-àraid do ghnothachasan togail agus mion-reic. Tha eòlaichean a’ coireachadh stailcean ann an roinn an fhoghlaim agus anns an NHS, agus droch aimsir, airson a’ chrìonaidh.

Prìosan Inbhir Nis

Le dùil gum fàs an àireamh de phrìosanaich ann an Alba an ath-bhliadhna chaidh rabhadh a thoirt gu bheil prìosain na dùthcha a’ cur thairis. Anns an aithisg ùir aice tha Àrd-Neach-Sgrùdaidh nam Prìosan, Wendy Sinclair Gieben, ag ràdh gu bheil coltas ann gun èirich an àireamh de phrìosanaich thairis air 8,000 anns a’ bhliadhna a tha romhainn.

Mathan

Agus thèid mathan a dh’fhulaing ciùireadh-inntinn nuair a thug feachdan na Ruis ionnsaigh air a dhachaigh anns an Ucràin a ghluasad a dh’Alba. Chaidh Yampil, a tha dusan bliadhna de dh’aois, fhaighinn gun mhothachadh às dèidh do shlige Ruiseanaich spreadhadh faisg air an lann aige ann na Sù Donetsk anns an Dàmhair an-uiridh. Tha cobhair an-dràsta ga dhèanamh air ann an ionad anns a’ Bheilg, agus gluaisidh e gu sù ann an Lodainn an Iar an ath-bhliadhna.