Chaidh an taghadh a dhèanamh ann an Inbhir Nis airson iar-chuairt dheireannach Chupa na Camanachd.

Thèid Ceann a' Ghiùthsaich, a tha a' dìon a' chupa, an aghaidh Cheann Loch Seile, a thog an cupa ann an 2021.

Sa gheama eile, bidh Lòbhat no Caol Bhòid an aghaidh Camanachd an Òbain.

Bidh na geamaichean ann air an 5mh is 12na den Lùnastal.

'S ann aig Pàirc a' Bhucht a bhios a' chuairt dheireannach Disathairne an 16mh den t-Sultain.