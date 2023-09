Dà Sgeul Fhathast Gun Chrìch

Na h-àite, feumaidh iad toirt oirre gabhail ris nach do chleachd Rùnaire na Stàite an cumhachd mar a bu chòir.

Their Earrainn 35 de dh’Achd na h-Alba, gum faod Rùnaire na Stàite òrdugh a dhèanamh ma bheir bile atharrachadh air an lagh air gnothaichean a tha glèidhte aig Westminster, agus ma tha “adhbharan reusanta” aige creidsinn gun toireadh bile droch bhuaidh air obrachadh lagha air gnothaichean a tha glèidhte aig Westminster.

Is e a’ cheist, dè cho farsaing agus a tha an cumhachd a bheir an Achd don Rùnaire Stàite, no, dè dìreach as ciall do “reusanta”?

Anns na h-argamaidean a dh’fhoillsich luchd-lagha Riaghaltas na h-Alba ron èisteachd anns a’ chùirt, cumaidh iad a-mach gu bheil an lagh a’ cur chrìochan air a’ chumachd fo Earrainn 35.

Càite a bheil an fhianais, their iad, gun toireadh am bile buaidh air obrachadh Achd na Co-ionnannachd, a’ phrìomh argamaid aig Rùnaire na h-Alba. Às a h-aonais, chan eil “adhbharan reusanta” aige.

Their iad cuideachd gur e Achd an Aithneachaidh Ghnè (2004), a tha na h-Achd den phàrlamaid aig Westminster, a mhìnicheas mar a dh’obraicheas GRC air feadh na Rìoghachd Aonaichte, rud nach atharraich ged a bhiodh an dòigh gus a leithid fhaighinn diofraichte mu thuath agus mu dheas.

Dan rèir-san, mura h-eil an lagh air gnothaichean glèidhte air atharrachadh, chan eil e gu diofar a bheil na h-adhbharan aig Mgr Alistair Jack reusanta no nach eil (their an t-earrainn “agus”, chan abair i “no”).

Gabhaidh luchd-lagha Riaghaltas Westminster ris nach atharraich am bile buaidh an teisteanais fo Achd 2004. Ach cumaidh iad a-mach gum fàgadh an diofar eadar tuath agus deas gum faodadh gnè laghail diofraichte a bhith aig an aon neach air an dà thaobh den chrìch.

Agus, air cumhachd Rùnaire na Stàite, their iad gun robh e an urra ri Mgr Jack a shàsachadh fhèin gun robh e fiosraichte gu leòr air a’ chùis, taobh a-staigh nan ceithir seachdainnean a bh’ aige gus an t-òrdugh a dhèanamh.