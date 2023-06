"Mholainn dhan a h-uile duine òg a dhol tro FtMG"

Ghabh Uilleam Dòmhnallach an stiùir air foghlam anns na h-Eileanan an Iar bho Bhernard Siosalach ann an 2020.

Rinn e moladh mòr air an dìleab a dh'fhàg Mgr Siosalach aige, is dh'aidich e gur e àm "annasach" a bh' ann dha fhèin an obair a ghabhail is Covid-19 dìreach gus bualadh, rud a thug buaidh fìor mhòr air foghlam am measg iomadh rud eile.

Thuirt Mgr Dòmhnallach gun do dh'fhàg seo nach robh an dreuchd mar a bha dùil aige.

"Tha an saoghal air a bhith diofraichte dhuinn uileag is tha mi air mo dhìcheall a dhèanamh gnothaichean a chumail a' dol.

"Chan eil fios agam mun dìleab a dh'fhàg mi, tha mi a' creidsinn dìreach gu bheil na sgoiltean air stèidh rudeigin susbainteach.

"Tha mi a' smaoineachadh gu bheil duilgheadas ann dìreach air sgàth nam bliadhnaichean a dh'fhalbh. Bhithinn an dòchas gun gabh daoine ri atharrachadh barrachd, dìreach airson cothroman a thoirt dha na daoine òga", thuirt e.

'S e Dòmhnall MacLeòid an ceannard ùr a bhios air foghlam anns na h-Eileanan. Thuirt Uilleam Dòmhnallach gum moladh e dha a bhith "a' creidsinn anns an lèirsinn aige fhèin agus feuchainn ri sin a lìbhrigeadh cho math agus 's urrainn dha, ach ag obrachadh 's dòcha nas fheàrr na b'urrainn dhomhsa air sgàth Covid le luchd-obrach anns na sgoiltean".

Mar a tha teicneòlas air tighinn air adhart tha buaidh mhòr air a bhith air saoghal an fhoghlaim.

Thog Mgr Dòmhnallach air pàirt eile den sin is mar a tha na meadhanan-sòisealta a' bualadh air an òigridh.

Bha rabhadh aige mun sin.

"Bithibh faiceallach le na tha iad a' dèanamh air na meadhanan-sòisealta 'son faodaidh daoine a bhith gu math grod ri chèile orra sin.

"'S e a bhith ag ionnsachadh chloinne a bhith coibhneil ri chèile an rud as fheàrr a nì sinn".