Riochdairean ùra sgìreil aig Coimisean na Croitearachd

Dh'ainmich Coimisean na Croitearachd na riochdairean ùra sgìreil aca.

Tha 19 riochdairean ann is dleastanas orra a bhith ag obair eadar na coimhearsnachdan croitearachd is an Coimisean.

Seo an obair a bh' aig an luchd-measaidh bho thùs.

Thuirt an Coimisean gun deach tiotal na dreuchd atharrachadh am-bliadhna gu Riochdairean Sgìreil Choimisean na Croitearachd mar thoradh air mar tha an obair, taobh a-muigh fhèin air atharrachadh thar nam bliadhnaichean.

'S e dreuchd shaor-thoileach a th' ann le cothrom air cosgaisean fhaighinn air ais.

Tha e fosgailte do dhaoine le eòlas air croitearachd is a tha a' fuireach ann an sgìrean croitearachd.

Tha na riochdairean ùra, a tha a-nise a' tòiseachadh air teirm trì bliadhna, mar a leanas:

Earra-Ghàidheal

Rhona Robinson

Tìr-Mòr an Ear

Ridseard Dòmhnallach

Lèodhas is na Hearadh

Donnie Dòmhnallach

Iain MacAmhlaigh

Seumas MacArtair

John Murdo MacMhathain

Kevin Adams

Tormod Dòmhnallach

Sealtainn

Andy Holt

Edwin Gifford

Johnina Henderson

Leonard Wishart

An t-Eilean Sgitheanach

Iain G Dòmhnallach

Charles Culbertson

Uibhist is Barraigh

Seonag NicRuairidh

Tìr-Mòr an Iar

Alison Pheutan

Anndra Hunter

Cara Chamshron

Jerry Purvis

Faodar fios a chur thuca aig ccar@crofting.gov.scot