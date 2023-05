Tha BP Gàidhealach air sgrìobhadh gu Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte is Riaghaltas na h-Alba is e ag ràdh gu bheil feum air plana ùr gus seirbheisean puist ann an sgìrean dùthchail a dhìon.

Thuirt Drew Hendry gu bheil coimhearsnachdan air feadh na Gàidhealtachd is nan Eilean air fulang is iad air seirbheisean puist a chall is gu bheil cunnart ann gun dùin barrachd oifisean.

Dh'innis e gu bheil seo air fìor dhroch bhuaidh a thoirt air gnothachasan agus air seann daoine is ciorramaich gu seachd àraid.

Dh'iarr e gun tèid siostam maoineachaidh Oifis a' Phuist atharrachadh gus am bi cinnt aig an fheadhainn a tha a' ruith oifisean ann an sgìrean dùthchail gun urrainn dhaibh beòshlaint a dhèanamh.