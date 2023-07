NatWest

Tha Banca NatWest air prothaidean £3.6bn a dhèanamh anns a’ chiad leth den bhliadhna – sin ro chìsean. Tha sin nas fheàrr na bha cuid de dh’eòlaichean an dùil. Tha seo a’ tighinn ge-tà, agus dithis a bha ag obair aig àrd-ìre a’ bhanca air an dreuchdan fhàgail às dèidh na connspaid mu chunntas Nigel Farage le Coutts, a tha na phàirt den bhanca.

ULEZ

Tha britheamh air co-dhùnadh gum faod Mèar Lunnainn a dhol air aghaidh le a phlanaichean connspaideach gus leudachadh a thoirt air Sònichean le Eimiseanan Fìor Ìosal. Bha còig ùghdarrasan ionadail Tòraidheach air tagradh a dhèanamh chun na h-àrd-chùirte an aghaidh nam planaichean ach tha sin air faileachadh orra. Tha co-dhùnadh an là an-diugh a’ ciallachadh gum bi acasan aig a bheil carbadan nach eil cho math a thaobh truaillidh ri £12.50 a phàigheadh gach là gus dràibheadh ann am meadhan Lunnainn o dheireadh na h-ath-mhìos.

Oilthigh Thaobh Siar na h-Alba

Tha aithrisean ann gun deach dàta bho Oilthigh Thaobh Siar na h-Alba a chur air rùp air-loidhne le buidhinn eucorra sìobair. Tha Rhysida ag iarraidh £450,000 no tha iad a’ maoidheadh gun reic iad am fiosrachadh. Bha UWS air innse na bu tràithe air a’ mhìos gun robh iad air “tachartas sìobar fhulang” agus chaidh fios a chur air na Poilis.

Dòmhnall Trump

Tha luchd-casaid anns na Stàitean Aonaichte air leudachadh a thoirt air an rannsachadh aca mu mar a dhèilig Dòmhnall Trump ri pàipearan riaghaltais às dèidh dha an Taigh Geal fhàgail. Tha e fo chasaid ùir gun deach iarraidh air neach-obrach cur às de dhealbhan camara aig oighreachd an t-seann Chinn-Suidhe ann am Florida a sheall mar a chaidh pàipearan dìomhair a ghluasad às an àite.

SSE

Tha a’ chompanaidh chumhachd SSE air leisgeul a thabhann às dèidh mar a chaill còrr air 28,000 dachaigh anns an Eilean Sgitheanach agus anns na h-Eileanan an Iar an cuid dealain an-raoir. Bha iad air a chall aig mu 11:45f, ‘s chaidh a thilleadh chun a’ chuid as motha dhiubh aig mu 04:00m an-diugh. Thuirt labhraiche do SSE gu bheil iad a’ feuchainn ri dèanamh a-mach gu dè dìreach a dh’adhbhraich na thachair.

Belladrum

‘S tha an fheadhainn os cionn Fèis-Chiùil Bhelladrum air leisgeul a thabhainn orrasan a bha a’ feitheamh ùine mhòir gus faighinn chun na làraich an-dè. Thug e còig uairean an uaireadair do chuid airson na beagan mhìltean mu dheireadh gu ruige na fèise anns a’ Mhanachainn a dhèanamh. Thuirt luchd na fèise gun robh na trioblaidean le trafaig, a thug buaidh cuideachd air a’ choimhearsnachd iondadail, nam briseadh-dùil dhaibh.