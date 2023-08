Triùir air an lorg marbh an Gleann Comhann

Chaidh cuirp triùir, dithis fhireannach agus boireannach, a lorg an Gleann Comhann an dèidh dha faileachadh orra tilleadh bho chuairt air an Aonach Eagach.

Thuirt na poilis gun deach iomairt-teasairginn a chur air dòigh às dèidh mar a chaidh dragh a thogail mun deidhinn goirid às dèidh 9f oidhche Shathairne.

Bha heileacoptairean nam Maor-cladaich à Inbhir Nis agus Preastabhaig an sàs anns an iomairt.

Tha an t-Aonach Eagach fìor chumhang is sgàirneach agus feumaidh luchd-coiseachd na làmhan aca a chleachdadh airson iad fhèin a chumail gun tuiteam.

Thuirt neach-labhairt nam poileas nach eil coltas gu bheil dad amharasach mun chùis.

Thèid aithisg a chur gu Neach-casaid a' Chrùin.