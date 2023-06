Cùl ga chur ri planaichean HPMA

Tha Riaghaltas na h-Alba air cur às do phlanaichean airson 10% de dh'uisgeachan na dùthcha a chomharrachadh mar Sgìrean Fìor-ghlèidhte aig Muir (HPMA).

Bhiodh na planaichean air casg a chur air iasgach agus gnothaichean eile ann an sgìrean timcheall a' chosta ann an oidhirp dìon a chur air an àrainneachd.

Thog iasgairean agus coimhearsnachdan mu chladaichean na h-Alba draghan mòra mu na planaichean.

Thuirt Rùnaire Net Zero Màiri McAllan gun robh an Riaghaltas gu mòr airson leasachadh a thoirt air dìon na mara, ach nach deadh na planaichean a bh' ann a thoirt air adhart aig an ìre seo.