£1m a bharrachd 'son eileanaich a chuideachadh le cosgaisean bith-beò

A rèir figearan bho Chomhairle Shealtainn tha cosgaisean bith-beò acasan eadar 25% agus 65% nas àirde na tha sa bhitheantas san Rìoghachd Aonaichte.

Thuirt an Riaghaltas gu bheil iad an dòchas gun toir seo cuideachadh do dhaoine aig nach eil mòran roghainnean ach pàigheadh airson connadh nas daoire, agus tha iad mothachail gu bheil an t-sìde a' toirt buaidh air na dh'fheumas daoine a chleachdadh de chonnadh 's de chumhachd.

Thèid an t-airgead a roinn eadar na diofar chomhairlean ionadail le Comhairle na Gàidhealtachd a' faighinn £150,000, Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid £140,000 agus bidh Comhairle nan Eilean Siar a' faighinn còrr is £257,000.

Bheir seo an taic a thig bhon urras gu £2.4m.