An Fhraing

Chaidh còrr 's 650 duine a chur an grèim san Fhraing far an robh an treas oidhche de dh'àimhreit an dèidh bàs deugaire air an do loisg oifigear poilis le gunna Dimàirt. Tha an Ceann-suidhe Macron os cionn coinneimh èiginninich eile an-diugh an dèidh dhan fhòirneart a thòisich air iomall Pharis oidhche Mhàirt sgaoileadh a-mach gu bailtean mòra eile air feadh na dùthcha.