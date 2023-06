A’ togail air suidheachadh BBC Alba, thuirt Mghr Esslemont;

“Chan eil taic an sin. Ma choimheadas thu air ais air nuair a thòisich BBC Alba, ‘s e glè bheag a bharrachd a tha aig BBC Alba an-dràsta, seach mar a bha againn nuair a thòisich sinn.

“Tha rud mòr ri dhèanamh ann an Alba, airson nam meadhanan gu lèir, ach gu h-àraid airson nam meadhanan Ghàidhlig.

“Chan eil mi a’ faicinn piseach a’ tighinn an sin, chan eil mi a’ faicinn adhartas a’ tighinn an sin. Tha mi an dòchas gun tig, ach tha fada a bharrachd dhòchais agam mun t-suidheachadh ann an Èirinn.”

Ach dh’aidich Mghr Esslemont gu bheil barrachd fhathast ri dhèanamh gus na meadhanan Gaelige ann an Èirinn a’ leasachadh.

“Tha fada a bharrachd ri dhèanamh againn ann an Èirinn, ach tha sin a‘ tighinn. Tha sinn air àrdachadh mòr fhaicinn anns na trì bliadhna a dh’fhalbh leis an riaghaltas an seo.

“Tha mi an dòchas gun tig àrdachadh a-rithst an ath bhliadhn’. Beag air bheag tha sinn a dèanamh adhartas, agus tha sin ri fhaicinn anns na prògraman a tha againn.”