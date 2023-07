Colaistean

Thàinig rabhadh bho na h-aonaidhean gun leudaich stailcean aig colaistean na h-Alba, far a bheil òraidichean a’ call an dreuchd ‘s cùrsaichean gan cur dheth le cion airgid. Chan eil na colaistean a’ faighinn £26m a bharrachd ris an robh dùil aca bho Riaghaltas na h-Alba, a tha ag ràdh gun tàinig orra an t-airgead a chur ri roinnean eile. Dh’iarr aonadh an EIS air an Riaghaltas an t-airgead ris an robh dùil a thoirt dha na colaistean.