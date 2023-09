Fear sa chùirt san Òban fo chasaid muirt

Nochd fireannach sa chùirt fo chasaid gun do mhuirt e fear eile a chaochail às dèidh do dh'ambaileans bualadh ann san Òban.

Chaochail Robert Bromell, 39, anns an ospadal Diardaoin an 7mh den t-Sultain às dèidh an tachartais air Esplanade a' Chorrain san Òban an là ron sin.

Nochd Lewis Budge, 20, ann an Cùirt an t-Siorraidh san Òban Diluain.

Cha do rinn e tagradh sam bith is chaidh a chumail an grèim.

Tha am BBC a' tuigsinn nach robh Mgr Budge a' draibheadh na h-ambaileans.