Obair air tòiseachdainn air port-fànais

Thòisich obair-togail aig làrach port-fànais ùir ann an ceann a tuath na Gàidhealtachd.

Tha an làrach - ann an Dùthaich MhicAoidh - ga leasachadh leis a' chompanaidh Orbex, a tha an dòchas a chleachdadh airson suas ri dusan rocaid a chur dha na speuran gach bliadhna.

Bha ofigich aig Riaghaltas na h-Alba agus Buidheann Fànais na Rìoghachd Aonaichte am measg na bha an làthair Diardaoin nuair a chaidh a' chiad cheap a ghearradh air an làraich.

‘S i a' chiad làrach air tìr-mòr Bhreatainn far an tèid rocaidean a chur gu dìreach gu fànais.