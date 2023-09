Clann Dhùn Bheagain "air an trèigsinn"

Tha pàrantan ann an Dùn Bheagan ag ràdh gu bheil iad a' faireachdainn gun deach clann na sgìre a thrèigsinn leis an dàil air sgoil ùir san sgìre.

Dh'aontaich Comhairle na Gàidhealtachd prògram calpa ùr nas tràithe air a' mhìos le deich sgoiltean ùra a bha san amharc am measg phròiseactan nach tèid air adhart aig an ìre seo ri linn dìth ionmhais.

'S e briseadh-dùil mòr a bh' ann do phàrantan ann an Dùn Bheagan gun robh an sgoil acasan nam measg.

Tha iad ag ràdh gu bheil cruaidh-fheum air sgoil ùr is goireasan eile san sgìre.

"Tha taigheadas is goireasan spòrs an lùib nam planaichean seo a thuilleadh air sgoil", thuirt cathraiche Comhairle nam Pàrant ann an Dùn Bheagan, Anna Chaimbeul.

"Tha gainnead uabhasach de ghoireasan an seo is cha deach airgead a chosg ann an Dùn Bheagan no iar-thuath an Eilein Sgitheanaich fad bhliadhnaichean.

"Tha e a' toirt buaidh air a' choimhearsnachd gu lèir is tha e coltach gun deach ar dìochuimhneachadh", thuirt i.

Thòisich iomairt 'son sgoile ùire san sgìre bho chionn grunn bhliadhnaichean is mì-thoileachas mòr ann mun togalach a th' ann.

Tha pàrantan ag ràdh gu bheil a' chlann feumach is airidh air togalach ùr.