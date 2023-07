Dragh mu dhumaireachd sna h-Eileanan Siar

Tha coltas nach fhaigh neach-teagaisg drumaireachd cùmhnant làn-ùine bho Chomhairle nan Eilean Siar mar a bhathas an dòchas.

Chaidh am fastadh ann an 2020 le Comhairle nan Eilean Siar, air preantasachd trì bliadhna, 's rinneadh obair mhòr le drumairean òga - rud a bha gu h-àraid na chuideachadh do Chòmhlan Phìobairean Òga Leòdhais agus na Hearadh.

Tha dragh ann a-niste gun toir seo droch bhuaidh air pìobaireachd sna h-eileanan, 's an neach-teagaisg air a bhith ag obair a' teagaisg drumaireachd sna sgoiltean a thuilleadh air còmhlain phìoba.

Aig an ìre seo, thig a' phreantasachd gu ceann san t-Sultain.

"Ma stadas an drumaireachd, stadaidh an còmhlan ann an dòigh," thuirt Eilidh NicDhòmhnaill, a th' ann an Còmhlan Phìobairean Òga Leòdhais is na Hearadh.

"Tha iad air leth cudromach airson a' chòmhlain, agus tha e uabhasach cudromach còmhlan pìoba òigridh a bhith againn, fiù 's dìreach airson 's gum mair pìobaireachd san àm ri teachd.

"Às aonais chòmhlain phìoba òigridh tha eagal ann nach mair pìobaireachd sna h-eileanan san àm ri teachd," thuirt i.

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gu bheil iad dealasach gus sgilean dhaoine a leasachadh tro phreantasachd ann am farsainneachd de roinnean.

Thuirt iad ge-tà, gu bheil bacadh orra a thaobh bhuidseatan, agus nach urrainn dhaibh obraichean a chumail ach nuair a tha maoineachadh aca.