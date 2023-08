Fireannach marbh às dèidh tubaist aig port Inbhir Ghòrdain

Chaochail fear a bha ag obair air soitheach luchd-turais às dèidh dhà tuiteam far an t-soithich ann an Inbhir Ghòrdain.

Bha an duine, a bha eadar 40 is 50 bliadhna a dh'aois, ag obair air soitheach Viking Mars aig a' chompanaidh Viking Cruises

Chaidh a thoirt a dh'Ospadal Rìoghail Obar Dhèathain às dèidh na tubaist aig a' phort Dihaoine.

Dh'innis Viking Didòmhnaich gun do chaochail e.

Thuirt a' chompanaidh gu bheil na smuaintean aca le teaghlach an duine is gu bheil iad a' cumail taic riutha.

Dh'innis Poileas Alba gun d'fhuair iad fios Dihaoine gun robh fireannach air tuiteam far an t-soithich is gun deach a thoirt leis na seirbheisean èiginn a dh'Ospadal Rìoghail Obar Dheathain, far an do chaochail e.

Chaidh aithisg a chur gu Neach-casaid a' Chrùin.

Chuireadh fios cuideachd gu Roinn-ghnìomha na Slàinte is na Sàbhailteachd.