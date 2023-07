Uàrd an Ospadal nan Eilean air fhosgladh às ùr

Tha uàrd ann an Ospadal nan Eilean ann an Steòrnabhagh air fosgladh às ùr an dèidh a bhith dùinte ri linn chùisean de Chovid-19 a bha ceangailte ris.

Chaidh Uàrd Meadaigeach 1 a dhùnadh do dh'euslaintich ùra air an 16mh den Iuchar.

Dhearbh NHS nan Eilean Siar gu bheil cothrom a-nis a-rithist euslaintich ùra a thoirt a-steach ann agus aig daoine tadhal orra.

Thuirt an t-ùghdarras ionadail gum bu mhath leotha "taing a thoirt dhan a h-uile duine airson a bhith cho cuideachail agus aontach sa chola-deug a chaidh seachad".