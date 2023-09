Stailcean sna Sgoiltean

Thuirt an t-aonadh Unison gu bheil iad a’ dol air adhart le stailcean ann an sgoiltean air feadh Alba a dh’aindeoin nan còmhraidhean air an deireadh-sheachdain. Bidh ballrachd an aonaidh ann an 22 sgìre comhairle a’ tòiseachadh air stailc trì là a-màireach an dèidh dhaibh an tairgse pàighidh as ùire a dhiùltadh. Tha Unison an dòchas coinneachadh ri caidreachas nan ùghdarrasan ionadail an-diugh fhathast, ged nach eil dùil aca ri adhartas sam bith. Chuir dà aonadh eile, Unite agus GMB, maill air stailcean gus am faigh iad beachd am ballrachd air an tairgse ùir.

Stailcean Oilthighe

‘S tha coltas gun toir stailcean buaidh air còrr is 50 oilthigh air feadh Bhreatainn an t-seachdain seo, ged nach bi an stailc cho farsainn ‘s a bha dùil. Bheir an stailc buaidh air còig oilthighean an Alba – Dùn Èideann, Heriott Watt, Glaschu, Srath Chluaidh agus Dùn Dè – mar phàirt de dh’iomairt airson pàigheadh agus cùmhnantan obrach nas fheàrr.

Poilis Armaichte

Dh’iarr ceannard Scotland Yard, Sir Mark Rowley, dìon laghail nas fheàrr do dh’oifigearan poilis armaichte. Thuirt Sir Mark gu bheil barrachd eagail air cuid de dh’oifigearan bhon lagh na th’ aca bho eucoirich armaichte. Chuir còrr is 100 oifigear an gunnaichean bhuapa an dèidh mar a chaidh oifiear armaichte eile a chur fo chasaid muirt an dèidh tachartais anns an deach duine a mharbhadh ann an ceann a deas Lunnainn an-uiridh.

HS2

Tha cuideam a’ sìor fhàs air riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte mu cheangal-rèile HS2. Thuirt an seann Sheansalair Tòraidheach, Seòras Osborne, gun dèanadh cur às den phròiseact airson ceangail ùir eadar Birmingham agus Manchester, cron mòr eaconomach. Agus dh’iarr Mèar Mòr-bhaile Mhanchester, Andy Burnham, còmhraidhean le ministearan an Riaghaltais.

Lucy Letby

Tha dùil ri fios an-diugh an iarr luchd-casaid cùis-lagha a-rithist an aghaidh Lucy Letby, air sia casaidean gun do mhuirt i clann òga. Chaidh binn fad-beatha air a’ mhìos seo chaidh air Letby, a tha 33 bliadhna de dh’aois, an dèidh a dìteadh airson seachdnar leanabain a mhurt, agus oidhirp air sianar eile a mhurt, aig ospadal san robh i ag obair ann an Chester. Chaidh Letby às àicheadh gach casaid, agus chuir i ath-thagradh air bhonn an aghaidh a dìtidh.