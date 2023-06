Rabhadh mu ionmhas Chomhairle na Gàidhealtachd

Thàinig rabhadh gum faodadh nach bi sgillinn ruadh air fhàgail ann an stòras airgid Chomhairle na Gàidhealtachd an ceann trì bliadhna (2026/27), mura tèid dèiligeadh ris an t-suidheachadh.

Tha toll de £54m ann am buidseat na Comhairle am-bliadhna – 's faisg air an dàrna leth de shàbhalaidhean - £23m - a’ tighinn bho airgead a th’ aca ann an stòras.

Tha an aithisg a thèid air beulaibh bhall Diardaoin ag innse mu shuidheachadh ionmhais na Comhairle.

Ach tha an aithisg ag innse gu bheil e ‘’deatamach’’ gun tèid ceumanan a ghabhail ach nach bi a’ Chomhairle an eisimeil airgid bhon stòras agus airson dèanamh cinnteach gum bi na leabhraichean cunntais agus an t-airgead a th’ aca aig an ìre a bu chòir.