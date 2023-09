Làn rannsachadh air obair an A9

Tha Comataidh Athchuingean na Pàrlamaid Albannaich air inbhe athchuinge mun A9 àrdachadh, is thèid a chluinntinn a-nis aig rannsachadh foirmeil.

Sheall mòran dhaoine ùidh anns an athchuinge a thòisich an neach-iomairt Laura Hansler, agus chaidh a ràdh gur e sin a bh' air cùlaibh co-dhùnadh neach-gairm na comataidh, am BPA Jackson Carlaw.

Dhearbh Riaghaltas na h-Alba na bu tràithe am-bliadhna nach fhaigheadh iad air an A9 a dhèanamh dà-fhillte air fad eadar Inbhir Nis agus Peairt ro 2025, mar a bha iad air gealltainn.

Tha dùil ri clàr-ama ùr anns na seachdainean a tha romhainn.

Mar phàirt den àrdachadh inbhe gu rannsachadh comataidh, chaidh iarrtas gu Alex Neil, a bha na Rùnaire airson Bun-structair is Maoineachadh Calpa nuair a chaidh airgead a ghealltainn airson a' phròiseict, fianais a thoirt seachad.

Chaidh iarrtas gu Rùnaire na Còmhdhail, Màiri NicAilein, cuideachd.