Ath-sgrùdadh a dhìth air planaichean cidhe na h-Acarsaid ann an Èirisgeigh

Tha dùil gun dèan Comhairle nan Eilean Siar ath-sgrùdadh air na planaichean aca airson cidhe na h-Acarsaid ann an Èirisgeigh ùrachadh.

Tha seo an dèidh mar a dh'fhaillich e air an ùghdarras maoineachadh fhaighinn bho sgeama Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte airson bun-structar gnìomhachas a' mhaoraich a leasachadh.

Anns a' Chèitean, chaidh innse gun robh am pròiseact air faisg air £400,000 fhaighinn bho phrògram nan Eilean aig Riaghaltas na h-Alba.

Ach tha e air tighinn am bàrr a-niste nach deach aig an aon phròiseact air taic-airgid fhaighinn bho sgeama aig Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a tha ag amas cur ri bun-structar, ach cuideachd gearradh sìos air buaidh a' ghnìomhachais air an àrainneachd.

Bha na planaichean a bh’ ann bho thùs ag amas cidhe nas motha a thogail, agus dòchas ann gun cuireadh sin ri cho fada ‘s a ghabhadh na goireasan gu lèir cleachdadh.

Dh’innis neach-labhairt bhon Chomhairle gun robh na thàinig bho Riaghaltas na h-Alba a’ crochadh air mar a rachadh dhan iarrtas a chaidh gu sgeama Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte.

Feumar a-niste plana ùr a dhealbhachadh airson an cidhe a th’ ann a ghlèidheadh.