Obair air tòiseachadh air Bealach Ghlinne Chrò

Thòisich obair airson leasachadh a thoirt air an t-seach-shlighe timcheall air an Rest and Be Thankful air an A83 ann an Earra-Ghàidheal Diluain.

'S tric a bhios am prìomh rathad tro mheadhan Earra-Ghàidheal dùinte ri linn mhaoimtean-slèibhe, 's thig air dràibhearan slighe eile gu math nas fhaide a ghabhail fhad 's a thathar a' glanadh an sprùillich.

Tha obair-rannsachaidh ga dhèanamh air pìos fearainn eadar Seann Rathad an Airm aig bonn leathaid a' ghlinne, agus an A83 tuath air far an ceangal an rathad sin ris.

Tha dùil gum mair an obair sin mu sheachdain, 's gum faighear tuigse geo-teicneòlach mionaideach às air nàdar na talamhainn, mar phàirt de dhealbhachadh a' chiad earrainn den obair-leasachaidh.

Thòisich co-chomhairleachadh le Còmhdhail Alba air a' mhìos a chaidh air planaichean luach £470m airson fasgadh sprùillich a thogail air slighe an A83 a th' ann.

Thuirt Rùnaire a' Chaibineit airson Còmhdhail, Neòdrachd Chàrboin agus Eadar-Ghluasad Chothromaich, Màiri NicAilein, gun robh Riaghaltas na h-Alba fhathast airson fuasgladh maireannach a mhaoineachadh.