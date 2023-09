Stailcean sgoile a' dol air adhart

Thèid stailcean, a dhùineas sgoiltean air feadh mòran de dh'Alba, air adhart às dèidh dhan tairgse pàighidh as ùire a bhith air a dhiùltadh le buill aon aonaidh chiùird.

Bidh an leithid dorsairean agus luchd-obrach nan cidseanan am measg na bhios an sàs san stailc, a leanas eadar Dimàirt agus Diardaoin, ann an 24 de chomhairlean na h-Alba.

Tha Comhairle nan Eilean Siar, Comhairle na Gàidhealtachd agus Comhairle Mhoireibh am measg nan sgìrean sin.

Ged a tha buill Unison air an tairgse bho bhuidhinn nan comhairlean, Cosla, a dhiùltadh, tha buill an GMB agus Unite fhathast a' beachdachadh air, agus e luach mu thimcheall air £2,000 sa bhliadhna dhan luchd-obrach air na tuarastail as ìsle.

B' e Diciadain a' chiad cheann-là a fhuair Cosla airson tairgse pàighidh na b' fheàrr a dhèanamh, ach dh'iarr iad barrachd tìde airson airgead a shireadh bho Riaghaltas na h-Alba.

Chaidh airgead a bharrachd fhaiginn, ach cha b' e airgead ùr bhon Riaghaltas a bh' ann, ach maoineachadh a thigeadh bho bhuidseatan eile.

Thuirt Unison nach robh sin math gu leòr agus gun adhbharaicheadh e gearraidhean ann an roinnean eile.

Bha Cosla ag ràdh gur e briseadh-dùil a bh' ann gun deach an tairgse ùr a dhiùltadh.

Dh'iarr Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba air na comhairlean agus na h-aonaidhean tuilleadh chòmhraidhean a chumail air an deireadh-sheachdain.