Cead-dealbhachaidh airson port-fànais ann an Uibhist a Tuath

Tha am pròiseact airson port-fànais a' stèidheachadh ann an Uibhist a Tuath air ceum cudromach a ghabhail, le cead-dealbhachaidh ga aontachadh le Comhairle nan Eilean Siar.

Dh’aontaich comhairlichean gu h-aona ghuthach gabhail ris a’ chead- dealbhachaidh, agus na cùmhnantan na chois.

Cha d' fhuair am plana taic ach bho shianar den phoball, 's na ceudan a' cur na aghaidh.

Bidh e a-nis an urra ri ministearan ann am Pàrlamaid na h-Alba co-dhiù an tèid iad an aghaidh a' cho-dhùnaidh seo.

Tha mòran anns a' choimhearsnachd air a’ dhol na aghaidh.

An lùib an 244 neach a chuir na aghaidh, tha a’ bhuidheann ‘Caraidean Scolpaig.’

A bharrachd air an seo, chaidh athchuinge a chuir air chois, le cha mhòr mìle ainm air, a' cur na aghaidh.

Dh’innis oifigich planaidh gun robh 11 làraich faisg air làimhe a bha air an comharrachadh mar sgìrean sònraichte a thaobh na h-àrainneachd, ach às dèidh sgrùdaidh, chaidh co-dhùnadh nach biodh droch bhuaidh aig am port-fànais orra.

Bhiodh dùil ri suas ri 10 rocaidean gan cuir suas dha na spèirean gach bliadhna. Tha an sgeama sa coltach ri mar a chaidh fheuchainn aig Port-adhair Bheinn nam Fadhla cho chionn 2 bhliadhna.

Tha cuideam mu 2 thunna anns gach rocaid, agus chaidh innse gum bi an obair-togail a’ dol fad an latha, agus air latha sam bith, ach air an t-Sàbaid a-mhàin.