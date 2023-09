Dragh mu bhuaidh crìonadh sluaigh air cùram slàinte is sòisealta nan eilean

Tha dragh ann mu sheirbhisean slàinte agus cùraim sòisealta sna h-Eileanan an Iar mura tèid dèiligeadh ri buaidh crìonadh sluaigh agus na bhios ann de sheann daoine seach daoine òga.

Tha aithisg do NHS nan Eilean Siar ag ràdh gu bheil suidheachadh èiginneach gu bhith ann agus coltas gun tig £8m a bharrachd ann an cosgaisean orra.

A rèir an dàta is ùire tha mòran a bharrachd sheann daoine a-nis a' bàsachadh sna h-Eileanan an Iar na tha de chloinn a tha air am breith.

Thathar a' tomhas gum bi àrdachadh an cairteal cuid air an àireamh dhaoine a tha nas sine na 65 bliadhna a dh'aois ro 2028 an taca ri 2018, ach gum bi 600 nas lugha de luchd-obrach ann.

Tha an suidheachadh nas dùbhlanaiche buileach ann an Uibhist agus Beinn na Faoghla.

Chuala buill a' bhùird gun tàinig lùghdachadh faisg air an treas cuid air an àireimh de chloinn nas òige na ceithir bliadhna sna còig bliadhna a dh'fhalbh.

Anns an ùine sin bhàsaich a thrì uiread de dhaoine na chaidh a bhreith.