Chaidh triùir a thoirt dhan ospadal às dèidh dhaibh a bhith air an goirteachadh le crodh is tarbh ann am Barraigh aig an deireadh-sheachdain.

Dh'innis na poilis gun d'fhuair iad fios mun ghnothach goirid às dèidh 08.00m Disathairne is na daoine air a bhith a' coiseachd eadar Tràigh Eais agus an Tràigh Mhòr.

Chaidh fireannach, 56, a sgeith gu Ospadal Oilthigh na Banrigh Ealasaid ann an Glaschu is thugadh dithis bhoireannach gu Ospadal an Naoimh Brianan ann am Bàgh a' Chaisteil.

Tha an triùir a-nise air faighinn a-mach às an ospadal.

Thuirt na poilis gun deach comhairle is taic a thoirt dhan a h-uile duine.

Bha na maoir-chladaich ann am Barraigh cuideachd an-sàs san iomairt.