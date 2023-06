5% de mhuinntir Ratharsair a' fuireach an carabhan

'S e dàrna dachaigh a th' ann am faisg air dàrna leth nan taighean ann an Ratharsair.

Tha an staitistaig sin am measg na thàinig am follais ann an aithisg air cor an eilein a rinn Urras Leasachaidh Ratharsair o chionn ghoirid.

Agus 's ann an carabhan seach ann an taigh a tha mu 5% do mhuinntir an eilein a' fuireach.

Tha na h-àireamhan a' dèanamh dragh do chuid.