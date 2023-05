Cosgais àrd-dhotairean locum sna h-Eileanan Siar "na h-adhbhar dhragh"

Tha Àrd-oifigear Bhòrd Slàinte nan Eilean Siar air dragh a nochdadh mu na tha iad a' cosg a' toirt àrd-dhotairean locum dha na h-eileanan.

Bha Gòrdan Jamieson a toirt fianais aig Comataidh Slàinte, Cùraim Shòisealta is Spòrs na Pàrlamaid Albannaich.

Dh'innis Mgr Jamieson don chomataidh gun robh iad a' coimhead thairis air dà mhìos, airson àrd-dhotairean a thigeadh a dh'obair air cùmhnant bliadhna anns na h-Eileanan Siar agus gun robh a' phrìs a bha air iarraidh orra na adhbhar dhragh.

Air a' char as àirde bhathas ag iarraidh còrr is £1m airson an leithid fhastadh.