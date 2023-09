Bun-structar

Thuirt Àrd-Neach-Sgrudaidh na h-Alba gu bheil cion airgid a' fàgail cho-dhùnaidhean doirbh aig Riaghaltas na h-Alba mu dè na pròiseactan bun-structair a thèid air adhart. Tha an aithisg ag ràdh gur aithne dhan Riaghaltas fhèin a-niste nach coilean iad an £26bn a bha iad am beachd a chosg air pròiseactan mar rathaidean, priosain agus ospadail ùra.

Fearghas Ewing

Chuir buidheann an SNP ann an Holyrood casg fad seachdain air a bhall-phàrlamaid Ghàidhealach Fearghas Ewing. Chaidh esan a chronachadh airson a dhol an aghaidh a' phàrtaidh ann am bhòt earbsa ann an co-cheannard Phàrtaidh Uaine na h-Alba, Lorna Slater.

Àireamhan Bàis

Tha figearan ùra ag ràdh gun robh àireamh bàis ann an Alba air a' mhìos seo chaidh 4% nas motha na an ìre àbhaisteach thairis air còig bliadhna. Thuirt Clàran Nàiseanta na h-Alba gun robh 4,782 bàs anns an Lùnastal ach nach eil sin a' toirt aithne do dh'àireamh-sluaigh nas motha agus nas sine. 'S e tinneas cridhe as motha a thug bàs do dh'fhireannaich, agus do bhoireanaich 's e crìonadh eanchainne de dhiofar sheòrsa.

Màl Goirid

Tha còrr is an treas cuid a tha a' cur àite fuirich a-mach air màl goirid ag ràdh nach do dh'iarr iad cead fhathast bhon sgeama cheadachaidh chonnspaidich. 'S ann Disthairne a tha an ceann-là airson an obair phàipear a thilleadh. Tha Comann nam Fèin-Fhrithealadairean ag ràdh gu bheil aon duine anns gach naoinear de am ballrachd nach eil am beachd cead iarraidh.

HS2

Dhiùlt am Prìomhaire, uair an dèidh uair, innse an tèid an ceangal rèile luath HS2 air adhart eadar Birmingham agus Manchester. Ann an sreath agallamhan air rèidio ionadail BBC ann an Sasainn thuirt Rishi Sunak nach dèan e tuairmse air na planaichean, agus gum feum an Riaghaltas luach an airgid fhaighinn às a' phroiseact.

Eòin

Tha rannsachadh ùr ag ràdh gun deach cha mhòr leth de dh'eòin-mara na h-Alba a chall san 40 bliadhna mu dheireadh. Tha an aithisg, State of Nature, do dhiofar bhuidhnean nàdar agus glèidhteachais ag ràdh gu bheil fiadh-bheatha na Rìoghachd Aonaichte air fad a' crìonadh agus gu bheil cunnart ann gum faodadh feadhainn a dhol à bith. Thuirt Comann Rìoghail Dìon nan Eun gum feumar mòran a bharrachd a dhèanamh airson dìon a chur air an àrainneachd.