Mura faigh iad an t-ionmhas airson na taighean a thogail, tha an co-thional ann an Uibhist a Deas airson cumail orra a' strì airson airgead fhaighinn gus an eaglais fhèin a dhèanamh suas airson a bhith na goireas airson na coimhearsnachd, a bharrachd air àite adhraidh.

Thuirt tè de dh'èildearan na h-eaglaise, Iseabail NicDhòmhnaill, gu bheil an eagalais cudromach dhan choimhearsnachd 's mura biodh i ann, bhiodh aig daoine a tha a' fuireach ann an Èirisgeigh no ceann a deas Uibhist, siubhal còrr is 18 mìle a Hogha Mòr airson seirbheis.

"Leis gu bheil i faisg air a' ghoireas ùr aig Ceòlas, Cnoc Soilleir, bhiodh an leasachadh seo a' cur ri ath-bheòthachadh an àite", thuirt i.