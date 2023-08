Siostam faire ga mholadh do bhàtaichean-iasgaich beaga

Dh' fhaodadh gun tèid toirt air bàtaichean-iasgaich beaga uidheamachd faire is tracaidh a bhith aca mar phàirt de phlanaichean gus na cuantan mu chuairt Alba a dhìon.

Tha co-chomhairle Riaghaltas na h-Alba a' moladh shiostaman de aleithid air bàtaichean-iasgaich coimeirsealta a tha 12 meatair a dh'fhaid no nas lugha.

Tha e mar-thà riatanach air feadh na Roinn Eòrpa gum bi uidheamachd faire agus tracaidh air bàtaichean-iasgaich mòra.

Choinnich Ministear Àrainneachd na h-Alba, Gillian Mhàrtainn, ri cuid a tha ag obair anns a' ghnìomhachas Dimàirt agus chuir i ìmpidh air iasgairean a dhol an sàs ann an co-chomhairle an riaghaltais.

Thuirt i gu bheil Riaghaltas na h-Alba airson co-obrachadh leis a’ ghnìomhachas airson 's gun soirbhich an t-iasgach agus àrainneachd na mara ann an dòigh seasmhach.