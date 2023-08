Ofgem ag aithneachadh feum air loidhne dealain ùir

Tha riaghladair a' chumhachd, Ofgem, air aontachadh gu bheil loidhne dealain ùr a dhìth eadar an t-Eilean Sgitheanach agus Cille Chuimein.

Tha seo mar cheum chudromach do phlanaichean airson an loidhne a leasachadh, ged a bhios cead-dealbhachaidh a dhìth air a son fhathast.

A rèir na companaidh dealain, SSEN, tha am feum air an loidhne a leasachadh air a dhearbhadh le mar a dh'fhàilig an loidhne a th' ann dà uair bho chionn ghoirid, a' cur dheth an dealain san Eilean Sgitheanach agus anns na h-Eileanan an Iar.

Cosgaidh na planaichean mu £480m, ged a tha cruth agus slighe na loidhne fhathast ri dhearbhadh.