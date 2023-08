Blàthachadh na mara na dhùbhlan do thuathanasan-èisg

Tha trioblaidean nàdarra air duiligheadasan adhbharachadh aig na companaidhean bhradan às motha ann an Alba am-bliadhna.

Tha sin tric a' ciallachadh mialain-mara no galairean ach tha dùbhlain cuideachd air tighinn ri linn 's gun tàinig barrachd mhuir-tèachdan am-bliadhna leis cho blàth 's a bha a' mhuir na bu thràithe air an t-samhradh.

Dh'innis a' chompanaidh Nirribheach, Leroy, aig a bheil an dàrna cuid de thuathan-èisg na h-Alba, gun robh àm glè dhùbhlanach aca eadar an Giblean agus an t-Ògmhios.

Chaill iad còrr air £13m le iasg a bhith a' bàsachadh.

Tha iad an dùil gun reic iad an cairteal cuid de bhradan am-bliadhna an coimeas ris an-uiridh.

Ged a chaidh nas fheàrr do chompanaidh Nirribheach eile, Mowi, agus Bakkafrost, a tha stèidhichte anns na h-Eileannan Fàrach, tha duilgheadasan romhpa cuideachd ri linn cho blàth 's a tha a' mhuir am-bliadhna.

Tha sin air adhbharachadh gu bheil barrachd phlancton, liananaich agus mhuir-tèachdan mun cuairt, rudan a dh'fhaodadh cron a dhèanamh air iasg.

Tha Bakkafrost a' togail thancaichean mòra air a' Chomraich airson bradain òga àrach airson cothrom nas fheàrr a thoirt dhaibh aig muir.