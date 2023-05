Baileat dhotairean

Tha dùil ri co-dhunadh feasgar an-diugh air baileat airson stailc am measg dhotairean na h-Alba a tha a' gearain mu phaigheadh. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh nach eil airgead aca 'son na tha Comunn nan Dotairean, am BMA, ag iarraidh. Dh'iarr an t-aonadh air a' bhallrachd bhòtadh air stailc trì là an dèidh do dhotairean ann an Sasainn a dhol air stailc.