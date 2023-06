Dùil ri dùblachadh air cìs-chomhairle do dhàrna dachannan an Earra-Ghàidheal is Bòd

San fharsaingeachd tha coltas ann gu bheil cùisean ionmhais na Comhairle ann an suidheachadh math.

Chosg iad £3m nas lugha air a' bhliadhna-iomhais a chaidh seachad na bhathar an dùil ann am buidseat an teachd-a-steach aca, agus £3m eile nas lugha a rèir a' bhuidseit chalpa.

Tha a' chomhairle cuideachd a' coimhead air leasachadh taigheadais shòisealta ann an Colbhasa.

Tha companaidh leasachaidh coimhearsnachd an eilein a' togail naoi taighean sòisealta ann an Sgàlasaig an-dràsta, le còrr air £130,000 de dh'airgead on Chomhairle air a chur ris a' phròiseact sin ron seo.

Le mar a tha na margaidhean ionmhais air atharrachadh ge-tà, is coltach nach tèid aca air rèataichean coimearsalta a phàigheadh airson iasaid.

Air sgàth sin tha iad ag iarraidh air a' Chomhairle iasad de cha mhòr £450,000 a thoirt dhaibh.

Am measg nan naoi taighean a tha iad a' togail, tha trì a thèid a reic air prìs ìosal, agus dheadh còrr air £250,000 a phàigheadh air ais nuair a thèid an reic san Dàmhair.

Dheadh £70,000 eile a phàigheadh air ais agus dùil aig a' chompanaidh trì lotaichean a reic le cead taigh a thogail orra.

Tha iad an dòchas iasad coimearsalta reusanta a lorg san àm ri teachd airson an còrr a phàigheadh air ais.

Tha iarrtas mòr air taigheadas ann an Colbhasa, far a bheil 100 taigh, ach le trìan dhiubh falamh no nan dàrna dachannan.

Anns a' chòig bliadhna mu dheireadh cha deach ach seachd taighean a reic san eilean, leis a' phrìs anns a' chumantas os cionn £200,000.

Tha am pròiseact ann an Sgàlasaig ga dhèanamh ann an co-bhann leis a' chompanaidh Mowi, a tha a' togail trì taighean airson luchd-obrach nan tuathanasan-èisg aca ann an Colbhasa.