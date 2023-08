Beachdan gan sireadh mun A9

Thathas cuideachd a' sireadh bheachdan air moladh gus carragh-chuimhne a stèidheachdh dhan fheadhainn a chaill am beatha air an rathad.

"Tha obair-leasachaidh an A9 glè chudromach chan e a-mhàin do mhuinntir na Gàidhealtachd ach do dhaoine eile air feadh na h-Alba", thuirt fear-gairm na comataidh, Jackson Carlaw BPA.

"Tha sinn gu mòr airson cluinntinn bho dhaoine mu na prìomhachasan a th' aig luchd-cleachdaidh an rathaid is aig coimhearsnachdan.

"Tha mar a tha call-beatha air an A9 a' leantainn a' sealltainn gum feumar an rathad a leasachadh agus leis a' cho-chomhairle seo tha cothrom aig daoine am beachd a thoirt seachad air mar a bu chòir dha seo tachairt", thuirt e.

Thuirt neach-labhairt bho Chòmhdhail Alba gu bheil làn-dùil fhathast aig an Riaghaltas an A9 eadar Peairt is Inbhis Nis a dhèanamh dà-fhillte.

Dh'innis iad gu bheilear a' beachdachadh an-dràsta air mar a thèid an obair a dhèanamh is gun tèid fiosrachadh ùr mu chlàr-ama a' phròiseict fhoillseachadh ann am Pàrlamaid na h-Alba as t-Fhoghar.

Fosglaidh a' cho-chomhairle Diciadain is mairidh e chun a' 15mh den t-Sultain.