Fearghasdan air ainmeachadh mar mhanaidsear ùr ICT

Fhuair Fearghasdan a' chiad dhreuchd aige mar mhanaidsear làn-ùine san Fhaoilleach nuair a chaidh e os cionn Forest Green Rovers.

Dh'fhàg e an obair sin san Iuchair ge-tà às dèidh dha dìreach aon gheama a bhuannachadh a-mach à 18, le Forest Green a' tuiteam gu Lìog a Dhà ann an Sasainn.

Thòisich Fearghasdan a dhreuchd cluiche aig Dundee United mus do ghluais e gu Rangers ann an 1993.

Chaidh e an uair sin gu Everton ann an 1994 mus deach e gu Newcastle ann an 1998.

Thìll e gu Pàirce Goodison ann an 2000 gus an do sguir e de chluiche ann an 2006.

Fhuair e cuideachd seachd ceap do dh'Alba.