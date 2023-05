Joanna Cherry

Tha am Ball Pàrlamaid, Joanna Cherry, aig an SNP a' maoidheadh cùis-lagha air cluba comadaidh ann an Dùn Èideann. Thuirt an Stand gun cuir iad stad air an tachartas anns an robh Ms Cherry an dùil pàirt a ghabhail oir nach eil cuid den luchd-obrach aca ag aontachadh ri a beachdan air cùisean tar-ghnèitheach. Tha Ms Cherry ag iarraidh air an Stand aideachadh gun do rinn iad ceàrr, leisgeul a thabhainn, agus an tachartas a chur air bhonn a-rithist. Cha do fhreagair an Stand fhathast beachdan Ms Cherry.