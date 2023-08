Soitheach air bhog a-rithist

Shoirbhich le oidhirp air soitheach a chur air bhog a-rithist an dèidh dhi a dhol air na creagan ann an Gleann Eilg.

Chaidh an Settler, a tha 40 meatar de dh'fhaid 's a bhios a' giùlain èisg, a thoirt a Mhalaig an dèidh na h-iomairt, a rinneadh leis an làn àrd oidche Chiadain.

Tha 500 tunna de chuideam anns an t-soitheach.

Chaidh i air na creagan faisg air Caol Reatha mu 6:40f Dimàirt.

Chuireadh bàtaichean-teasairginn a' Chaoil agus Phort Rìgh chun na làraich goirid ro 8:00f Dimàirt, ach bha an làn air tràghadh, 's thug iad an criutha de cheathrar far an t-soithich

Chaidh aca air a cur air bhog a-rithist mu 6:30f oidhche Chiadain, an dèidh dhan chiad oidhirp aca le làn na maidne fàiligeadh.

Thèid measadh a dhèanamh air an t-soitheach Diardaoin ann am Malaig feuch an deach milleadh a dhèanamh.

Thuirt na Maoir-Chladaich roimhe nach deach duine sam bith a ghoirteachadh tron tachartas, agus nach deach truailleadh sam bith a dhèanamh.