Luchd-obrach foghlaim an 10 sgìrean comhairle a' bhòtadh a dhol air stailc

Bhòt luchd-obrach ann am foghlam ann an deich sgìrean comhairle Albannach a dhol air stailc mu ìrean pàighidh.

Thuirt an t-aonadh Unite gu bheil seo a' toirt buaidh air luchd-glèidhidh, luchd-glanaidh, luchd-bìdh agus luchd-cuideachaidh ann am bun-sgoiltean agus sgoiltean-àraich.

Tha na h-Eileanan an Iar agus Earra-Ghàidheal agus Bòd am measg nan sgìrean air an toir seo buaidh.

Thabhann buidheann riochdachaidh nan ùghdarrasan ionadail, COSLA, àrdachadh pàighidh de 5% 'son 2023.

Ach dhiùlt 84% de bhuill Unite gabhail ri sin ann am bhòt a chaidh a chumail sa Chèitean.

Dh'iarr an t-aonadh air a' Phrìomh Mhinistear, Humza Yousaf, a dhol an sàs sa chùis ag ràdh nach deach adhartas a dhèanamh sna còmhraidhean eadar an dà thaobh.

Thuirt Àrd-Rùnaire Unite, Sharon Graham: "Tha na buill againn airidh air tòrr a bharrachd na an 5% a tha an luchd-poilitigs a' tabhann.

"Bheir sinn taic dha ar buill san t-strì aca obraichean, pàigheadh agus cùmhnantan nas fheàrr fhaighinn ann an ùghdarrasan ionadail."