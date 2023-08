Cùisean "nas rèidh" aig Ospadal an Ràthaig Mhòir

Thuirt NHS na Gàidhealtachd gun robh cùisean a-nis nas rèidh aig Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis, às dèidh dà là de dh'uallach mhòr air seirbheisean an sin.

Bha aig daoine ri feitheamh gu math nas fhaide na an àbhaist ann an roinn tubaiste is èiginn an ospadail, leis na bh' ann de dh'euslaintich a' sireadh cobhair.

Dh'iarr iad air daoine fhathast a bhith a' cleachdadh nan seirbheisean aca ann an dòigh iomchaidh.

Ach tha am BPA Làbarach Rhoda Ghrannd air dragh a thogail gun robh duilgheadasan na seachdain seo mar chomharra air trioblaidean nas fharsainne aig an ospadal.

"Ma tha seo a' tachairt aig an àm seo bhliadhna tha ceist ann a thaobh comas an ospadail," thuirt i.

"Tha cuid dheth sin, tha fhios againn, ga adhbharachadh le mar a tha dàil air daoine a leigeil dhachaigh, leis gu bheil sinn a' faicinn dachannan-cùraim gan dùnadh air feadh na Gàidhealtachd, 's sin a' fàgail nas lugha àiteachan-cùraim dhan tèid daoine ma tha iad a' tighinn a-mach às an ospadal.

"Mar sin dheth, feumaidh sinn airgead a chur an sàs ann an dachannan-cùraim, agus cuideachd ann an cùram san dachaigh.

"Feumaidh sinn cuideachd dèanamh cinnteach gu bheil rùm gu leòr anns an Ràthaig Mhòir airson gnothaichean làitheil an NHS a làimhseachadh.

"Chunnaic sinn an t-ionad roghnachail a' fosgladh, 's bha còir aige sin mòran den chuideam a thoirt far an Ràthaig Mhòir cuideachd.

"Leis gu bheil sinn ann am meadhan an t-Samhraidh, 's e cùis-iongnaidh a th' ann air a' char as lugha, gu bheil seo a' tachairt aig an àm seo," thuirt i.