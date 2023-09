Tubaist Stonehaven

Dh’aidich Network Rail fàiligeadh ann an slàinte is sàbhailteachd an dèidh do thriùir am beatha a chall ann an tubaist faisg air Stonehaven bho chionn còrr is trì bliadhna. Dh’aidich a’ chompanaidh aig an Àrd-Chùirt ann an Obar Dheathain an-diugh gun do bhris iad riaghailtean Achd na Slàinte is Sàbhailteachd san Àite-Obrach. Chaidh an trèana far na rèile an dèidh maoim-slèibhe air an loidhne san Lùnastal ann an 2020.

Daniel Khalife

Tha poilis fhathast a’ coimhead airson fir a tha fo amharas mu cheannairc agus a theich à Prìosan Wandsworth ann an Lunnainn. Fhuair Daniel Khalife a-mach às a’ phrìosan a’ falach am bonn bhana. Thuirt Rùnaire Dùbhlanach na Dùthcha, Yvette Cooper, gu bheil ceistean mòra aig an Riaghaltas agus aig Ùghdarras nam Prìosan ri fhreagairt, agus nam measg carson nach robh an duine ann am prìosan nas tèarainte.

Horizon

Chaidh aonta a dhèanamh fo an till an Rìoghachd Aonaichte gu prògram rannsachaidh saidheantaifigeach an Aonaidh Eòrpaich, Horizon. Chaidh an Rìoghachd Aonaichte a chasg bhon sgeama bho chionn dà bhliadhna gu leth, le àimhreit mu riaghailtean malairt Èireann a Tuath às dèidh Bhrexit. Bheir an t-aonta cead do bhuidhnean rannsachaidh ann am Breatainn taic iarraidh bhon stòras anns a bheil £85bn.

Sabhal Mòr Ostaig

Tha coltas nach eil uimhir de dh’oileanaich ‘s as àbhaist a’ clàradh airson oideachadh air a’ champas aig Sabhal Mòr Ostaig. Cha chanadh a’ cholaiste dè an àireamh a th’ ann, ach ‘s e tuigse a’ BhBC gur e beagan is 30 a th’ air clàradh aig an ìre seo. Thuirt am Prionnsabal, an Dr. Gillian Rothach, gu bheil àireamh gu math nas motha ag oideachadh aig astar air-loidhne. Thuirt i cuideachd gum bi gearraidhean ann, le sgeama airson luchd-obrach an dreuchd fhàgail gu saor-thoileach, agus obraichean bàna nach tèid a lìonadh.

Cùram Sòisealta

Tha dragh ann mu sheirbheisean slàinte is cùraim shòisealta sna h-Eileanan Siar mura tèid dèiligeadh ri buaidh crìonadh sluaigh ‘s na bhios ann de sheann daoine seach daoine òga. Tha aithisg do Bhòrd Slàinte nan Eilean Siar ag ràdh gu bheil suidheachadh èiginneach ann agus coltas gun tig £8m a bharrachd orra ann an cosgaisean ri linn sin.

Prìsean Thaighean

Thuirt Halifax, pàirt de bhuidheann-bancaidh Lloyds, gun do thuit prìs thaighean mu 4.6% air a’ bhliadhna a chaidh. Tha Halifax air an aon bheachd ri companaidh mhorgaidsean eile, Nationwide, a thuirt gur e sin an lùghdachadh bliadhnail as motha bho 2009, ach gu bheil e a’ tighinn an dèidh nam prìsean as àirde riamh an-uiridh.