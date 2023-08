A' Ghàidhlig "cudromach" do dh'òigridh nan Eilean Siar

Bha mòran de na fhreagair ge-tà, ag innse nach bi iad a' bruidhinn a' chànain gu làitheil.

"Bha an àireamh a bha ga bruidhinn aig an àite-obrach beagan na bu mhotha na bha mi an dùil, ach bha e na adhbhar uallaich cho beag 's a tha ga bruidhinn aig an taigh.

"Agus bha e na adhbhar uallaich gu h-àraid cho beag 's a tha a' leantainn air adhart aig ceann àrd na sgoile le teisteanasan tro mheadhan na Gàidhlig cuideachd.

"'S e an ath-cheum a tha sinn a' dol a ghabhail, tha sinn a' dol a thadhal air a h-uile gin de na h-àrd-sgoiltean a th' anns na h-Eileanan Siar 's a' dol a bhruidhinn ris a h-uile duine-cloinne a th' air a' 5mh bliadhna 's an t-6mh bliadhna.

"Tha sinn a' dol a mhìneachadh toradh an rannsachaidh dhaibh agus a' dol a dhèanamh tuilleadh sgrùdaidh air na beachdan a tha sin gus am bi barrachd fiosrachaidh aca mun t-suidheachadh sa bheil iad, 's gur dòcha gun toir sin barrachd mothachaidh dhaibh air cho caochlaideach 's a tha an suidheachadh.

"Bidh seo a' dol air beulaibh na Comhairle a dh'aithghearr, agus cuideachd a' dol air beulaibh a' Mhinsteir air a bheil uallach airson na Gàidhlig.

"Bheir sin tha mi an dòchas an uairsin cruth-atharrachadh air poileasaidhean na Comhairle a thaobh na Gàidhlig," thuirt e.