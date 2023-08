Aithisg air dùbhlain dùthchail

Tha crìonadh-sluaigh, gainnead taigheadais agus àrdachadh ann an cosgaisean bith-beò am measg nan dùbhlan as motha dhaibhsan tha a' fuireach ann an sgìrean dùthchail.

Sin a rèir rannsachaidh a rinn Colaiste Dhùthchail na h-Alba às leth Righaltas na h-Alba.

‘S ann air sgìrean dùthchail le sluagh nas lugha na 3,000 duine a bha a' cholaiste a' dèanamh sgrùdaidh.

Tha leithid de sgìrean a' dèanamh suas 98% de dh'fhearann na h-Alba agus mu 17% den t-sluagh.

Lorgadh àrdachadh mòr ann am prìsean taigheadais eadar 2004 is 2021 - gu sònraichte sna h-eileanan agus na sgìrean as iomallaiche air Tìr-Mòr, le prìsean sa chumantas ag èirigh 102% - an coimeas ri 71% ann am bailtean.

A bharrachd air sin, chaidh an treas cuid de thaighean a chleachdadh mar dhàrna dachaigh ann an cuid de sgìrean.

Bha an àireamh chàraichean cuideachd nas àirde ann an sgìrean dùthchail, rud a dh'fhaodadh a bhith ceangailte ri gainnead còmhdhail phoblaich.

Agus cosgaidh e £50 a bharrachd an tanca a lìonadh ann an càr ann an cuid de dh'àiteachan.

B' ann an sgìrean de Leòdhas, Gallaibh, Cataibh agus Dùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh as motha a fhuaireadh crìonadh san t-sluagh.

Ann an cuid de sgìrean ge-tà - an t-Eilean Sgitheanach, Muile, Ìle agus Diùra - bha an sluagh air èirigh.

Thuirt an luchd-rannsachaidh cuideachd gun robh coimhearsnachdan dùthchail ann a tha beòthail agus làn spionnaidh eaconomaich.

Thuirt Rùnaire nan Cùisean Dùthchail, Màiri Gougeon, gum biodh an rannsachadh seo feumail airson Plana Lìbhrigidh nan Sgìrean Dùthchail, a tha ag amas air pìseach a thoirt air na duilgheadasan seo.

"Tha dealas aig Riaghaltas na h-Alba airson coimhearsnachdan beòthail, seasmhach agus in-ghabhalta a thogail ann an sgìrean dùthchail agus eileanach, gach cuid an-dràsta fhèin agus airson ghinealaichean ri teachd," thuirt i.

Thuirt an t-Ionad airson Poileasaidh Adhartaich air a' mhìos a chaidh gur ann air coimhearsnachdan iomallach, dùthchail agus eileanach as motha a bhuail èiginn nan cosgaisean bith-beò.

Sheall an rannsachadh acasan gun robh cosgaisean nas motha mar-thà a' tighinn air muinntir nan sgìrean seo airson leithid bìdh agus connaidh.