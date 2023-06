Josh Reid air ais aig County

Tha Ross County air an sgioba a neartachadh is Josh Reid air tilleadh dhan chluba bho Choventry City.

'S ann à Inbhir Pheofharain a tha Reid, 21, is thàinig e tro shiostam òigridh Chounty bho thùs.

Chluich e 'son a' chiad sgioba 'son a' chiad turas ann an 2020/21 is cheannaich Coventry e san Fhaoilleach 2021.

Bhon uair sin tha Reid air ùine a chur seachad air iasad aig Stevenage, ged nach deach aige air briseadh -steach gu sgioba Choventry.

Tha Reid a-nise air ais ann an Inbhir Pheofharain is e air ainm a chur ri cùmhnant trì bliadhna.

"Tha mi air mo dhòigh Josh a thoirt air ais", thuirt manaidsear na Staggies, Malky MacAoidh.

"Tha e fìor eòlach air a' chluba is an sgìre is tha e air a bhith a' cluich do dh'Alba aig ìre Fo 21 bho chionn ghoirid", thuirt e.

Bha County mar-thà air Scott Allardice a thoirt a-steach bho Chaley Thistle air cùmhnant dà bhliadhna.